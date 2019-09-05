Донские власти попросили профинансировать реставрацию Таганрогского музея-заповедника из федерального бюджета

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко направил обращение заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ольге Голодец с просьбой выделить необходимые средства на завершение реставрации музея Алфераки. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона. Музей является объектом культурного наследия федерального значения.

«Ростовская область готовится к празднованию двух юбилейных дат: 160-летия со дня рождения А.П. Чехова и 350-летия со дня рождения Петра I. В связи с этим в Таганрогском государственном музее-заповеднике полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году в Таганроге полностью завершили реставрацию на «Дома Шаронова, 1912 год» и «Литературнного музей А.П. Чехова».

Дарья Голякова