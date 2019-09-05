Парк усадьбы Орловых-Денисовых открыли после капремонта

05 сентября, четверг
После двухлетнего ремонта открыт парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. За время ремонтных работ была восстановлена объемно-пространственная композиция парка, вылечены более 100 деревьев, а сам парк адаптирован для посещения лицами с ограниченными возможностями.
Кроме того, в парке были установлены скамейки, высажены саженцы деревьев и кустарников, появились системы водоотведения.
Как сообщили в Смольном, в текущем году в городе ремонтируется и создается 50 городских садов и парков, на работы выделено более 4 млрд руб.