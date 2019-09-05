В Ижевске появятся «умные» светофоры из Японии

На дорогах Ижевска установят «умные» светофоры, разработанные в Японии. Это должно снизить число пробок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

Комплекс «Умный светофор» состоит из контроллеров дорожной сигнализации, датчиков транспорта и связывающей коммуникационной сети. Ижевск вошел в число второй волны городов России, в которых внедрят эту систему. «Умные» светофоры также появятся в Екатеринбурге, Тюмени, Липецке, Перми и Гатчине. Ранее комплексы тестировали в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Воронеже.