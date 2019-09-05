Разведка перформансом

В преддверии ярмарки современного искусства Cosmoscow в Buro Tsum состоялся «артистический ужин» — дуэт МишМаш предложил гостям стать частью перформанса и пережить художественный опыт прямо на вечере.

Перформанс «Объем желаний. 2019» — такой прием предложили «художники этого года Cosmoscow», дуэт МишМаш. Участники ужина должны были подумать о своих желаниях и по их мотивам создать небольшие скульптуры сложенных в молитве или просящем жесте рук. Потом их можно было забрать себе на память.

Творческий дуэт «МишМаш» известен разнообразием техник и идей. На нынешней ярмарке они представят тотальную «микроспективутворчества». Напомним, 7-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 6 по 8 сентября в Гостином Дворе.

Ужин в в Buro Tsum проходил при поддержке компании Mercury. Его посетили: Ольга Свиблова, Антон Белов, Василий Церетели, Валерия Роднянская, Кристина Краснянская, Маргарита Пушкина, Татьяна Рогаченко и другие.