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Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова (слева)

Разведка перформансом

Арт-ужин накануне открытия 7-го выпуска Cosmoscow

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В преддверии ярмарки современного искусства Cosmoscow в Buro Tsum состоялся «артистический ужин» — дуэт МишМаш предложил гостям стать частью перформанса и пережить художественный опыт прямо на вечере.


Перформанс «Объем желаний. 2019» — такой прием предложили «художники этого года Cosmoscow», дуэт МишМаш. Участники ужина должны были подумать о своих желаниях и по их мотивам создать небольшие скульптуры сложенных в молитве или просящем жесте рук. Потом их можно было забрать себе на память.

Творческий дуэт «МишМаш» известен разнообразием техник и идей. На нынешней ярмарке они представят тотальную «микроспективутворчества». Напомним, 7-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 6 по 8 сентября в Гостином Дворе.

Ужин в в Buro Tsum проходил при поддержке компании Mercury. Его посетили: Ольга Свиблова, Антон Белов, Василий Церетели, Валерия Роднянская, Кристина Краснянская, Маргарита Пушкина, Татьяна Рогаченко и другие.

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