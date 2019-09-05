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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Чиновники могут покинуть Нижегородский кремль

Такие планы обсуждают в региональном правительстве.

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Областные власти рассматривают возможность освобождения территории кремля от административных функций.


Областные власти рассматривают возможность освобождения территории кремля от административных функций. Сейчас там располагаются региональные правительство и парламент, мэрия и гордума Нижнего Новгорода, а также арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Здание, в котором сейчас размещается мэрия, может использоваться для выставок произведений художественного искусства. В частности, там может расположиться экспозиция, где будут представлены работы советских художников. Кроме того, Художественному музею необходимо место для размещения коллекции русского авангарда.

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