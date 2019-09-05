Чиновники могут покинуть Нижегородский кремль Такие планы обсуждают в региональном правительстве.

Областные власти рассматривают возможность освобождения территории кремля от административных функций.

Областные власти рассматривают возможность освобождения территории кремля от административных функций. Сейчас там располагаются региональные правительство и парламент, мэрия и гордума Нижнего Новгорода, а также арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Здание, в котором сейчас размещается мэрия, может использоваться для выставок произведений художественного искусства. В частности, там может расположиться экспозиция, где будут представлены работы советских художников. Кроме того, Художественному музею необходимо место для размещения коллекции русского авангарда.