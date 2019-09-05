05 сентября, четверг
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Фото: МЧС России

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря

В Сергиево-Посадском районе Московской области обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, сообщает региональное управление МЧС. По информации ТАСС, это здание бывшего детского лагеря в поселке Новая Шурма. Под завалами могут быть четыре человека, рассказали агентству в экстренных службах региона.

Обрушение произошло при разборке здания рабочими. К устранению последствия ЧП привлечены 36 человек и 12 единиц техники.

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