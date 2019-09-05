В Нижнем Тагиле к концу октября откроют школьный стадион за 25 млн рублей

Стадион в «Центре образования №1» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируют открыть к 20 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации, аукцион по строительству объекта выиграло МУП «Тагилдорстрой». Организация уже начала вести земляные работы, завозить стройматериалы и готовить основание для футбольного поля и площадок для сдачи норм ГТО.

На строительство стадиона было выделено 25 млн руб. Его должны были ввести в эксплуатацию к 2019/20 учебному году. Однако предыдущая компания-подрядчик «Караван» не вела работы и срывала сроки сдачи объекта. После обращения родителей учащихся школы с жалобой, глава города Владислав Пинаев поручил провести проверку и отстранил от должности своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко. По некоторым данным, компания-подрядчик «Караван» была аффилирована с организацией сына господина Юрченко.