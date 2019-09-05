Прямые поезда возобновят между Уфой и Казанью в декабре

Прямое железнодорожное сообщение планируют возобновить между Казанью и Уфой с 9 декабря этого года. Это произойдет впервые за несколько лет, передает Ufacitynews.

Из столицы Башкортостана пассажиры смогут отправляться по нечетным дням в беспересадочных вагонах «Уфа – Казань» поезда № 347Й «Уфа – Санкт-Петербург» до Ульяновска и далее поезда № 125Й «Самара – Казань». Транспорт будет отправляться из Уфы в 11:57 по московскому времени и прибывать в Казань в 6:20.

В обратном направлении пассажиры смогут ехать по четным дням в беспересадочном вагоне поездов № 125Г «Казань – Самара» и 392У «Москва – Челябинск». Отбытие транспорта запланировано в 21:20 по московскому времени, прибытие – в 20:29.

Ранее в РЖД отсутствие прямого сообщения между Уфой и Казанью объясняли его нерентабельностью и ограничениями инфраструктуры ГЖД по пропуску пассажирских составов.

"Ъ-Казань"