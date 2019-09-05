Заморозки вернутся в Самарскую область в конце недели

В Самарской области в период с пятницы по воскресенье ожидаются заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, температура в воздухе и на поверхности почвы может достигать -1C. В указанный период в регионе сохранится высокая пожароопасность.

В четверг в Самарской области сохраняется малооблачная погода, осадков не ожидается. В регионе в этот день будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха в Самарской области в четверг будет колебаться в диапазоне от 20 до 22 °C.

Анастасия Юдина