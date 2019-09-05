Свинокомплекс «Центрального» на Тамбовщине модернизировали для борьбы с запахом

ООО «Центральное», владеющее свиноводческим комплексом в Никифоровском районе Тамбовской области, завершило работы по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха от хозяйственной деятельности. Его уровень теперь контролируется специальной системой, сообщили в региональной администрации. Там уточнили, что на территории предприятия был возведен бункер приема навоза, и налажена система его подачи на сепарацию: жидкую фракцию вносят в глубокие слои почвы, твердую запахивают на глубину 20-25 см, без складирования на полях. Кроме того, применяются бактерии для обеззараживания навоза и уменьшения неприятных запахов.

Ранее загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в границах рабочего поселка Дмитриевка и села Озерки Никифоровского района. По словам директора ООО «Центральное» Владимира Фанта, на мероприятия по устранению неприятного запаха предприятие в 2019 году готово направить около 20 млн руб. По данным региональных властей, свиноводческий комплекс мощностью 5,7 тыс. т мяса в живом весе в год начал работать в 2010 году, объем инвестиций в предприятие достиг уже 1,3 млрд руб. Комплекс включает племенную ферму на 245 голов свиноматок, репродуктор (2 тыс. голов свиноматок) и доращивание молодняка, площадку откорма (на единовременное содержание 13,5 тыс. голов свиней). Построен комбикормовый цех мощностью 12 т в час. В 2018 году произведено 7,3 тыс. т мяса свинины.

Об агропроекте холдинга «Русагро» в Тамбовской области читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Сыр не поделился».

Ирина Лобанова