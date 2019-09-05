Управление коммунального хозяйства Краснодара проиграло антимонопольщикам в суде

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара к антимонопольщикам, сообщает пресс-служба краевого УФАС. Коммунальное учреждение требовало отменить решение антимонопольного органа, который выявил нарушения при объявлении торгов по благоустройству общественных территорий.

В решении комиссии краснодарского УФАС, опубликованном на сайте организации, говорится, что в 2017 году «Управлением коммунального хозяйства и благоустройства» краевой столицы были объявлены два аукциона по благоустройству. В частности, в одном лоте были объединены скверы «Вишняковский» и «Молодежный», бульвар «Дальний», территории перед кинотеатром «Болгария» и между Первомайским районным судом и «Екатерининским залом». В следующем лоте значилось выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Карасунском, Западном, Центральном и Прикубанском округах. Антимонопольщики посчитали, что тем самым был нарушен закон о защите конкуренции, поскольку в один лот работ, были включены несколько территорий, удаленных друг от друга. Это по мнению комиссии УФАС повлекло установление значительного размера обеспечения заявки и обеспечения договора, которые могли привести к ограничению конкуренции. Это решение и было подтверждено в арбитраже.

Андрей Ульченко