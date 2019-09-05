«Почта России» открыла спецпункт в фулфилмент-центре Ozon в Екатеринбурге

На базе фулфилмент-центра Ozon «Почта России» открыла специализированный пункт почтовой связи в Екатеринбурге. Фулфилмент представляет комплекс операций, рассчитанных на аутсорсинговые услуги для интернет-магазинов. Оператор выполняет работы от оформления заказа покупателем до доставки продукции, в том числе услуги по хранению товара, формированию заказа и передачу в службу доставки. Теперь цифровые сервисы «Почты России» интегрированы с сайтом и приложением Ozon.

«Интеграция цифрового сервиса “Почты России” и системы управления фулфилментом Ozon сократила срок доставки посылок с заказами в два раза»,— сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России». В центре предусмотрена технология сокращения времени обработки заказов и их передачи на почту до шести раз в день вместо одного. Теперь клиент видит сроки и тарифы на доставку заказов даже в отдаленные регионы.

Ранее «Почта России» начала сотрудничество с компанией «Сима-ленд», в рамках которого она доставляет заказы из интернет-магазина «Сима-ленда».