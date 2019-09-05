Краснодарский край в текущем году выплатит более 760 млн рублей по облигациям

Выплаты по государственным облигациям Краснодарского края в 2019 году составят 760,8 млн руб., сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на вице-губернатора Игоря Галася. Заместитель главы края сообщил, что в ноябре этого года планируется размещение очередного выпуска гособлигаций региона.

По данным администрации, гособлигации Краснодарского края были размещены на Московской бирже в июне 2018 года, ставка купонного дохода, выплачиваемого ежеквартально, составляет 7,63% годовых. В обращении находятся и гособлигации края, выпущенные в 2017 году, ставка купонного дохода по ним – 8,6% годовых. Игорь Галась оценил гособлигации края как эффективный инструмент бюджетной политики, выгодный как для казны, так и для покупателей облигаций. «Для краевого бюджета выпуск облигаций – это способ привлечь заемные средства дешевле, чем банковские кредиты. Для приобретателей ценных бумаг процентные ставки доходов выше, чем по вкладам в банках», – заявил вице-губернатор.

Анна Перова, Краснодар