Памятную доску бывшему главе КНДР установят в Новосибирске

На станции метро «Площадь Ленина» в центре Новосибирска установят памятную доску в честь визита бывшего главы Северной Кореи Ким Чен Ира в город, сообщила пресс-служба мэрии. Табличка будет располагаться в фойе станции метро со стороны краеведческого музея.

Церемония открытия пройдет днем 6 сентября, в ней будут участвовать мэр Анатолий Локоть, его подчиненные и представители посольства КНДР в России. Инициатором установки памятной доски выступил глава фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаил Симонян.

Ким Чен Ир руководил КНДР в 1994-2011 годах. Корейский вождь посещал Новосибирск летом 2001 года. Утром 11 августа он приехал в город на бронепоезде, а после отдыха в гостинице для интуристов «Сибирь» он посетил Институт ядерной физики СО РАН и отобедал в ресторане Дома ученых в Академгородке, где выпил водки и расхвалил красоту сибирских женщин. После обеда глава КНДР нарушил программу визита, решив побывать в городском метро. Затем посетил авиационный и приборостроительный заводы.

О визите главы КНДР в Новосибирск читайте в материале “Ъ” «Ким Чен Ира приняли на ура»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз