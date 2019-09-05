05 сентября, четверг
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Volkswagen сделал электромобиль из классического Beetle

Компания Volkswagen представила проект переделки классической модели Beetle в электромобиль.

Машину оснащают 82-сильным электромотором и батареей на 36,8 кВт/ч от современного Volkswagen e-up!, усиливают подвеску и шасси (после доработки масса e-Beetle вырастает до 1,2 тыс. кг). Электромобиль способен проезжать без подзарядки до 200 км, развивая максимальную скорость 150 км/ч.

Подразделение Volkswagen Group Components и фирма eClassics, которые создали Volkswagen e-Beetle, заявили, что работают над проектами переделки в электромобиль классического микроавтобуса Volkswagen Bulli и спорткара Porsche 356. В будущем не исключено появление специальной версии платформы MEB для ретро-моделей.

Напомним, ранее о готовности переделать свои классические модели в электромобили объявили Jaguar и Aston Martin.

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