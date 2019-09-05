Утвержден прогноз социально-экономического развития Ростова на 2020–2022 годы

И.о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко утвердил прогноз социально-экономического развития города на 2020–2022 годы. Документ опубликован на сайте администрации Ростова.

Согласно постановлению, численность населения города к 2022 году должна превысить 1,14 млн человек. По данным на 2018 год она составляет чуть более 1,13 млн человек. Совокупный объем отгруженных това­ров, работ и услуг, выполненных соб­ственными силами в 2022 должен превысить 537 млн руб. (итог 2018 — 358 млн руб.). Ввод жилья должен достигнуть почти 1,5 млн кв.м.(в 2018 введено 1,1 млн кв. м). Ожидается, что количество малых и средних предприятий вырастет всего на 1,4 тыс. с 2018 по 2022 годы.

Кристина Федичкина