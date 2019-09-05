8 ноября в Челябинске мастер-класс одного из лучших бизнес-тренеров страны «ДАО ЖИЗНИ: три шага к успеху в эпоху перемен».

«Меня сейчас спрашивают, как же двигаться к цели?

Я отвечаю: двигайтесь к себе, вы – главное, а цель промежуточная. Она для вас очень важна, но при этом вы к ней абсолютно равнодушны.

Как же так?! Вот так, одновременно: очень надо сделать, но при этом, если не получится, не страшно, ведь главный в этой истории – вы.

Многие сейчас просто растеряны, не знают, на что опереться, нет стабильного ресурса, нет ни одной стабильной идиологемы, мифологемы, традиции, все текуче. Тогда остается только одно, на что можно опереться, – на самого себя. И тогда ты ни от чего не зависишь, можешь все принять, переосмыслить и спокойно выдать то, что на самом деле людям нужно, и тебе принесет успех и деньги. Сейчас самый выигрышный образ не исполнительный отличник, а сбалансированный ленивый хулиган». Ирина Хакамада

Главный вызов - это вызов самому себе. Формируйте себя как личность, которая в самых неудобных обстоятельствах способна включить дополнительные резервы. Как их включить?

Об этом мастер-класс Ирины Хакамада «Дао жизни. Три шага к успеху в эпоху перемен». В основе - собственные методики Ирины по достижению успеха.

«Дао жизни — это жизнь без откладывания. Жизнь принадлежит вам, и у вас огромный потенциал для того, чтобы устроить ее. А сегодня человек всю ответственность за свою жизнь начинает перекладывать на внешний мир. Прекратите верить в чудеса. Все чудеса находятся в вашей голове. Вы можете сотворить чудо, убить его, пройти мимо него, даже не заметив, потому что в данный момент ваш мозг не настроен на это. В Дао жизни вы настроены на возможность сотворить чудеса не с помощью Вселенной, а своими силами». Ирина Хакамада

8 ноября, начало в 19:00. МАЛАХИТ, Челябинск, ул. Труда, 153. Билеты в кассах города и на сайте hakamada.info