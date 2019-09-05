Краснодарскую фармкомпанию оштрафовали на 50 млн рублей за участие в картельном сговоре

Ростовское УФАС оштрафовало краснодарскую фармацевтическую компанию ГУП КК «Кубаньфармация» на 49,8 млн руб. за нарушение Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ФАС России.

Основанием для штрафа стали материалы проекта ОНФ «За честные закупки». Активисты выявили, что компания вступила в картельный сговор с ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация». Фармацевтические компании реализовали антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах при проведении 31 электронного аукциона на поставку медицинских изделий.

Другие участники сговора тоже были оштрафованы. Так, ООО «Фармсервис» заплатит 50,1 млн руб., ООО «Фармцентр» оштрафовали на 10,3 млн руб, а ООО «Севастопольфармация» выплатит около 4,8 млн руб. Материалы дел переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства за ограничение конкуренции.

Дарья Голякова