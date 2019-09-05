В Саратове аварийное здания бывшей школы исключили из плана приватизации

Саратовские власти отказались от приватизации здания бывшей школы №99 на улице Университетской, 44, которое более 10 лет находится в аварийном состоянии. Это стало известно во время внеочередного заседания городской думы.

Депутаты поддержали идею исключить объект культурного наследия из плана приватизации. Здание неоднократно выставлялось на торги, но покупателей на него не нашлось. В итоге было принято решение отдать его в оперативное управление МКУ «Капитальное строительство» и восстановить в дальнейшем. На проект реконструкции здания выделено 6,1 млн руб.

Марина Ковалева