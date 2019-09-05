Кредиторы «Лиотеха» договорились о мировом соглашении

Собрание кредиторов ООО «Энергорешения» (до 2015 года — завод «Лиотех», являющийся крупнейшим в России производителем литий-ионных аккумуляторов) приняло решение о заключении мирового соглашения между должником и кредиторами, в числе которых АО «Роснано», Федеральная налоговая служба и минэкономразвития Новосибирской области.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в «Роснано», решение принято большинством голосов. Планируется, что соглашение будет рассмотрено судом до конца сентября. До этого времени стороны не комментируют условия мирового. Вопрос о заключении мирового соглашения решался несколько лет. По данным конкурсного управляющего «Энергорешений» Юлии Трофимовой, общий размер кредиторской задолженности компании — 9,8 млрд руб. Основной кредитор — «Роснано».

По данным «Роснано», сегодня завод, чьи мощности арендует дочерняя компания, поставляет свою продукцию для электротранспорта, энергетики, горнодобывающей и железнодорожной промышленности. «Почти в 20 городах России ездит 200 троллейбусов с удлиненным ходом и электробусов, на которых установлены аккумуляторные ячейки "Лиотех". На руднике компании «Алроса» эксплуатируется уникальный шахтный электровоз, использующий аккумуляторы "Лиотех", заинтересованность в подобных решениях выразили многие крупные компании горнодобывающей отрасли. "Лиотех" участвует в крупнейшем российском проекте по установке системы накопления энергии для альтернативной энергетики»,— сообщили в компании.

ООО «Энергорешения» создано «Роснано» в феврале 2010 года для реализации в Новосибирске крупнейшего инвестпроекта по производству литий-ионных аккумуляторных (ЛИА) батарей с инвестициями более 13,5 млрд руб. Компания была признана банкротом летом 2016 года.

О банкротстве завода — в материале “Ъ-Сибирь” «Энергорешения» готовят к продаже»

Оксана Павлова