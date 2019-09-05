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Завершилось формирование нового состава Общественной палаты Кургана

Общественная палата Кургана седьмого созыва полностью сформирована. Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, сегодня путем рейтингового голосования отобрали последних семерых членов из числа кандидатов, предложенных некоммерческими организациями и общественными объединениями.

В состав коллегиального органа вошли представители курганского регионального отделения Союза строителей, автономной некоммерческой организации гражданских инициатив «Наш Заозерный», курганского реготделения Всероссийского общества автомобилистов, учебного центра «Безопасность», благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями имени Вячеслава Калинина, Федерации самбо Курганской области и ТСЖ «2-12».

Всего в состав Общественной палаты входит 21 человек. Ранее первых семерых назначил глава Кургана, еще семь членов утверждены на итоговом заседании Курганской городской думы шестого созыва.

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