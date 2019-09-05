Правительство Нижегородской области думает о переезде с территории кремля

Органы исполнительной власти Нижегородской области и Нижнего Новгорода могут переехать с территории кремля, оставив его как музейное пространство. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, такую возможность обсуждают в региональном правительстве.

Сейчас в кремле находятся здания областного законодательного собрания, правительства региона и администрации Нижнего Новгорода. Как рассказал Глеб Никитин, в связи с возможным переездом и, соответственно, освобождением занимаемых зданий, подготовлено несколько проектов. Так, Дом Советов, где находятся нижегородская мэрия, является «одним из лучших в стране памятников конструктивизма» среди общественных зданий. «Его можно рассмотреть как тематическую площадку для выставки работ художников советского времени»,– цитирует ТАСС господина Никитина.

Ранее переезд из Кремля обсуждали в законодательном собрании Нижегородской области. Депутатов собирались перевести в Дом правительства на территории Кремля или в первый корпус. Освободившееся помещение предлагали использовать в качестве галереи.

Напомним, недостроенный Дом правительства находится на территории Нижегородского кремля. Его начали возводить в 2008 году для того, чтобы перевезти туда чиновников и министерств из нескольких зданий за пределами кремля, на аренду которых ежегодно тратится около 120 млн руб. из бюджета области. Стройка Дома несколько раз прерывалась. В конце 2017 года некоторые депутаты предлагали остановить финансирование строительства и перераспределить средства на другие нужды – в бюджете на 2018-2020 годы на строительство второго блока Дома было заложено 250 млн руб. Эта инициатива не была поддержана. По предварительным оценкам, общая стоимость Дома правительства может достигнуть 1,5 млрд. руб.

Анастасия Еремина