Правительство Нижегородской области думает о переезде с территории кремля

Органы исполнительной власти Нижегородской области и Нижнего Новгорода могут переехать с территории кремля, оставив его как музейное пространство. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, такую возможность обсуждают в региональном правительстве.
Сейчас в кремле находятся здания областного законодательного собрания, правительства региона и администрации Нижнего Новгорода. Как рассказал Глеб Никитин, в связи с возможным переездом и, соответственно, освобождением занимаемых зданий, подготовлено несколько проектов. Так, Дом Советов, где находятся нижегородская мэрия, является «одним из лучших в стране памятников конструктивизма» среди общественных зданий. «Его можно рассмотреть как тематическую площадку для выставки работ художников советского времени»,– цитирует ТАСС господина Никитина.
Ранее переезд из Кремля обсуждали в законодательном собрании Нижегородской области. Депутатов собирались перевести в Дом правительства на территории Кремля или в первый корпус. Освободившееся помещение предлагали использовать в качестве галереи.
Напомним, недостроенный Дом правительства находится на территории Нижегородского кремля. Его начали возводить в 2008 году для того, чтобы перевезти туда чиновников и министерств из нескольких зданий за пределами кремля, на аренду которых ежегодно тратится около 120 млн руб. из бюджета области. Стройка Дома несколько раз прерывалась. В конце 2017 года некоторые депутаты предлагали остановить финансирование строительства и перераспределить средства на другие нужды – в бюджете на 2018-2020 годы на строительство второго блока Дома было заложено 250 млн руб. Эта инициатива не была поддержана. По предварительным оценкам, общая стоимость Дома правительства может достигнуть 1,5 млрд. руб.