Строительство аэропорта Омск-Федоровка обойдется в 20 млрд рублей

Строительство аэропорта Омск-Федоровка невозможно без финансовой поддержки федерального центра. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом на Восточном экономическом форуме.

«Без участия федерального центра, без финансовой поддержки этот вопрос не решить на уровне региона с одним частным инвестором»,— сказал глава региона. По его словам, инвестиции в проект составят более 20 млрд руб. «Для нас важно, кто из инвесторов предложит наибольшую сумму инвестиций и наименьшую стоимость авиаперелета. Сумма достаточно большая, потому что придется перестраивать всю взлетно-посадочную полосу, все аэронавигационное оборудование, здания. Сегодня есть земельный участок, дороги к нему подведены и часть сетей. Но тот объект, который был построен на 82%, аэропорт Федоровка, он, к сожалению, пришел уже в негодность»,— пояснил Александр Бурков.

Заменить действующие воздушные ворота Омск-Центральный может аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого началось в начале 80-х годов, несколько раз останавливалось и возобновлялось. В настоящее время эта площадка аэропортового хозяйства представляет собой комплекс незавершенных зданий и сооружений.

Подробнее о достройке Омск-Федеровки — в материале “Ъ-Сибирь” «Взлетно-пересадочная полоса»

Оксана Павлова