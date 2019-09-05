Осуждены преступники, напавшие на инкассаторов в Перми

Дзержинский суд Перми вынес приговор четырем жителям микрорайона Гайва, обвиняемым в разбое и краже имущества одного из банков.

Как сообщается на сайте МВД РФ, в январе 2019 года четверо обвиняемых вскрыли инкассаторский автомобиль, припаркованный на улице Тургенева Мотовилихинского района Перми, рассчитывая забрать деньги. Однако сумку с деньгами унес с собой водитель броневика.

Спустя несколько дней преступники напали на одного из инкассаторов на ул. Мильчакова. Ударив его по голове, они похитили сумку с 3,3 млн руб. Позже всех участников преступной группы задержали полицейские.

33-летнего организатора преступлений приговорили к 12 годам лишения свободы. Еще один преступник, непосредственно нанесший травмы инкассатору, осужден к 10 годам колонии строгого режима. На год меньше проведет в заключении еще один его подельник. Самый минимальный срок наказания — 8 лет и 6 месяцев получил наводчик. Помимо этого, суд назначил всем значительные штрафы: организатору 700 тыс. руб., остальным — по 400 тыс. руб.