ГК «Титан» и Sojitz Corporation построят новое предприятие

Омская группа компаний «Титан» договорилась с японской Sojitz Corporation о создании нового предприятие с использованием японских технологий. Соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Заключен контракт по строительству новой площадки по производству продукции органического синтеза. Компания владеет лицензией, технологией и будет заниматься монтажом, проводить работу по строительству этой производственной площадки»,— цитирует губернатора Омской области Александар Буркова его пресс-служба.

В течение месяца после подписания соглашения «Титан» должен договориться с японской стороной обо всех нюансах проекта и согласовать условия запуска нового производства. Как уточняет «Интерфакс», новое производство будет организовано на базе завода «Омский каучук».

Оксана Павлова