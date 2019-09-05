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Сибирская политика

ГК «Титан» и Sojitz Corporation построят новое предприятие

Омская группа компаний «Титан» договорилась с японской Sojitz Corporation о создании нового предприятие с использованием японских технологий. Соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Заключен контракт по строительству новой площадки по производству продукции органического синтеза. Компания владеет лицензией, технологией и будет заниматься монтажом, проводить работу по строительству этой производственной площадки»,— цитирует губернатора Омской области Александар Буркова его пресс-служба.

В течение месяца после подписания соглашения «Титан» должен договориться с японской стороной обо всех нюансах проекта и согласовать условия запуска нового производства. Как уточняет «Интерфакс», новое производство будет организовано на базе завода «Омский каучук».

Оксана Павлова


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