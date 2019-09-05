Центробанк выпустил серебряные монеты с изображением Михаила Калашникова

Центробанк (ЦБ) России выпустил памятные серебряные монеты номиналом 2 руб., посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Их тираж составляет 3 тыс. штук, сообщает пресс-служба ЦБ.

Монеты выпущены в рамках серии «Выдающиеся личности России». На их передней стороне изображен профиль оружейника в парадном кителе с надписью «Конструктор оружия М. Т. Калашникова» и годы жизни «1919-2013». На обратной стороне — герб России и проба металла Ag 925.

Напомним, что в 2019 году в Удмуртии проходят мероприятия по празднованию 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Ключевым событием юбилея станет проведение Дня оружейника, который соберет в столице Удмуртии более 1 тыс. представителей органов власти и крупных компаний страны.