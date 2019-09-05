Кубань входит в пятерку субъектов РФ, где чаще всего расплачиваются картами «Мир»

Краснодарский край входит в пятерку субъектов Российской федерации, жители которых чаще всего расплачиваются картами «Мир». Об этом сообщил коммерческий директор национальной платежной системы Максим Лазырин.

В настоящее время в Краснодаре, а также в станице Тбилисской реализуется проект по оплате бесконтактной картой «Мир» проезда в общественном транспорте со скидкой. С 1 сентября по 31 декабря текущего года, оплачивая проезд в одно касание в автобусе, трамвае и троллейбусе, держатели карт «Мир» получают скидку в четыре рубля. Таким образом, стоимость проезда составляет не 28 руб., а 24 руб. Сумма разовой поездки списывается с карты автоматически со скидкой.

Акция запущена при поддержке администрации Краснодарского края и Южного ГУ ЦБ, а реализована платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и оператором автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Электронный билет Кубани».

Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

Данный проект, по словам Максима Лазырина, позволит жителям Кубани по достоинству оценить все преимущества национальной платежной карты. Как отмечает и. о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, ежемесячно наблюдается рост количества опты проезда в кубанском транспорте по безналичному расчету. «Уверена, скидка по картам “Мир” станет стимулом для жителей Краснодара и Тбилисского района выбрать именно базналичный способ оплаты проезда», - комментирует госпожа Сергиенко.

Василий Хитрых