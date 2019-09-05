Свердловские театры открывают сезон премьерами

Новая постановка оперы Джузеппе Верди «Риголетто» откроет 8 сентября 108 сезон Екатеринбургского театра оперы и балета (Урал Опера Балет). Премьерные показы оперы также пройдут 20, 21, 22 сентября. «Риголетто» находится в репертуаре с первого сезона театра, это его девятая постановка. Для работы над спектаклем был приглашен итальянский вокальный педагог Массимилиано Булло, в течение сорока лет работавший в миланском «Ла Скала». Режиссер спектакля Алексей Франдетти ранее сотрудничал со свердловским театром музыкальной комедии. По его словам, новая версия «Риголетто» — психологический триллер. «Оммаж (посвящение — “Ъ-Урал”)Альфреду Хичкоку — и по тому, как я вижу вердиевскую историю изнутри и работаю с артистами над ролями, и по визуальной составляющей»,– пояснил господин Франдетти. По словам режиссера, в опере главной является тема любви Риголетто к своей дочери.

Кроме того, в Урал Опера Балет 12 октября планируется премьера оперы «Травиата», 23-24 апреля — «Сказки о царе Салтане» от дирижера-постановщика Константина Чудовского. Балетной премьерой в начале июля станет «Конек-Горбунок».

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии открытие 87-го сезона назначено на 10 октября, в этот день покажут спектакль «Моцарт и Сальери». 14 декабря в театре запланирована премьера «Сильвы» Имре Кальмана. Кроме того, в декабре запланирована постановка «Волшебник страны Оз». В мае следующего года театр покажет спектакль «Храни меня, любимая» в новой редакции, посвященный 75-летию со дня победы в Великой отечественной войне. Детская музыкальная хореографическая студия к своему 30-летию подготовят спектакль «Белоснежка и семь гномов».

В Свердловском государственном академическом театре драмы запланировано пять премьер. 18-19 сентября запланирован показ спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», 11-12 октября — спектакля «Республика ШКИД». В декабре покажут пьесу австралийского автора «Мадам Рубинштейн» по пьесе Джона Мисто. Также готовится постановка спектакля «Визит старой дамы» московского режиссера Егора Равинского.

Первым в Екатеринбурге открыл театральный сезон «Коляда-Театр», он начал работать 2 августа. 1 сентября прошла премьера трагедии в двух действиях «Калигула» по пьесе Николая Коляды.

Елена Горшкова