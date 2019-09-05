Vacheron Constantin выпустили стальную версию знаменитого хронографа Cornes de vache

Появившись в 1955 году, на заре послевоенной эпохи, модель Cornes de vache, названная так за характерную форму ушек (в переводе с французского это означает «рога коровы»), стала первым водонепроницаемым хронографом Vacheron Constantin.

В рамках коллекции Historiques мануфактура представляет повторный выпуск этих часов, на этот раз в стали.

Легко узнаваемые благодаря своим характерным ушкам в виде коровьих рогов, эти часы очень ценятся коллекционерами. Сохранившая верность эстетике оригинальной модели, обновленная версия часов адаптирована к часовым стандартам современности. Диаметр корпуса, сохраняющего водонепроницаемость на глубине до 30 метров, увеличен до 38,5 мм, в отличие от 35-миллиметровой оригинальной модели. Внутри — калибр 1142 с ручным подзаводом и запасом хода 48 часов. Часовые функции модели включают малый секундный счетчик, хронограф с центральной секундной стрелкой и минутный счетчик. Тахиметрическая шкала на базе 1000 м (служащая для определения средней скорости объекта на заданном расстоянии) обрамляет счетчик хронографа с воронеными стальными стрелками, обеспечивающими оптимальную считываемость показаний. Белая минутная шкала, дополненная темно-красными цифрами, подчеркивает тон серого матового циферблата с бархатистой отделкой. Он украшен двумя спиралевидными счетчиками и выполненными из золота накладными римскими цифрами и часовыми метками.

Механизм управляется колонным колесом, декорированным винтом, шляпка которого напоминает очертания мальтийского креста, эмблемы Vacheron Constantin. Этот механизм с фасками, полностью декорированный вручную, характеризуется круговым зернением на поверхности со стороны циферблата и узором «женевские волны» (Ctes de Genve) на обратной стороне.

Изготовление ремешка из телячьей кожи темно-коричневого цвета с эффектом патины было доверено миланскому производителю изделий из кожи, дому Serapian, основанному в 1928 году. Для часов был выбран ремешок из темно-коричневой телячьей кожи с эффектом патины, который прекрасно гармонирует с ретрообликом часов.