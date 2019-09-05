Сын мэра Новосибирска занялся электроэнергетикой

У сына мэра Новосибирска Анатолия Локотя Богдана появился новый бизнес, связанный с электроэнергетикой, пишет Тайга.инфо. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Локоть-младший стал генеральным директором и совладельцем ООО «ИПФ-сети».

Компания зарегистрирована в середине августа 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцами «ИПФ-сети» выступают три физлица: генеральный директор АО «Институт прикладной физики» (ИПФ) Алексей Барышев (50%), Богдан Локоть и Вера Карунная (у обоих по 25%).

Среди видов деятельности «ИПФ-сети» перечислены передача, распределение и торговля электроэнергией, технологическое присоединение к распределительным электросетям, использование вычислительной техники и информационных технологий, а также обработка данных.

Институт прикладной физики основан в 1966 году в новосибирском Академгородке, в 1994 году учреждение изменило форму собственности на акционерное общество. Институт принимает участие в военно-техническом сотрудничестве при содействии Рособоронэкспорта.

37-летний Богдан Локоть ранее возглавлял ООО «Сибирский поставщик стали» и ООО «Завод Молния Новосибирск».

Юлия Сасевич