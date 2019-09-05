Семья онкобольного сочинца Андрея Мартынова отказалась от предложенной квартиры

Андрей и Наталья Мартыновы отказались от проживания в предложенной им квартире в микрорайоне Мацеста и вернулись в пансионат «Нептун», откуда их выселили накануне, сообщила пресс-служба мэрии города. Андрей Мартынов назвал предложенное ему жилье «бомжатником» и пожаловался на то, что из-за пыли в квартире он не может дышать.

По сообщению мэрии, семья Мартыновых отказалась от жилья из-за удаленности от Адлера, где работают супруги, и из-за отсутствия ремонта – в квартире не проживали несколько лет. Необходимый ремонт Андрею Мартынову был обещан и работы уже начались, на них потребуется 10 дней, во время которых Андрея Мартынова и его супругу власти предлагают разместить в одном из санаториев Адлерского района, но, по данным мэрии, семья Мартыновых вернулась в пансионат «Нептун», откуда их только что выселили. «Мартыновы требуют себе земельный участок в Адлерском районе», – сообщили в мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар