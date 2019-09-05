В Ростовской области на достройку проблемных домов выделили за 220,4 млн рублей

Правительство Ростовской области выделило из регионального бюджета субсидии в размере 220,4 млн руб. на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных домов с высокой степенью готовности, сообщает управление информационной политики региона. Деньги уже перечислили объединениям дольщиков.

Два таких дома находятся в ЖК «Европейском» по ул. Платова и Тружеников. Строительно-монтажные работы здесь завершат весной следующего года. Работы по жилому дому в Шахтах по ул. Хомякова, 12, планируют завершить к январю.

«В общей сложности за три года из бюджета региона на достройку домов граждан, пострадавших от действий застройщиков, будет направлено 1,3 млрд руб», - говорится в сообщении.

Субсидии выделяют на завершение строительства объектов, готовность которых составляет 65% и выше. Кроме того, претендовать на субсидии могут обманутые дольщики в шахтерских городах.

Дарья Голякова