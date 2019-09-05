Бизнесу могут простить микродолги

Счета предпринимателей перестанут блокировать из-за мелких долгов. Налоговая служба предложила отказаться от блокировки банковских счетов за долг меньше 3 тыс. руб. В таком случае бизнесмен должен будет погасить его самостоятельно в течение трех лет. Соответствующие поправки уже готовы, пишет Forbes.

Сейчас нередко из-за долга всего в несколько рублей у предпринимателя полностью блокируют счета и парализуют работу его компании, уточнил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. По его мнению, минимальный порог можно поднять в разы: «Есть примеры, когда из-за небольшой суммы блокируется счет и, по сути, парализуется деятельность компании. Нужно использовать другие методы. Можно было увеличить, на мой взгляд, до 10 тыс. руб. спокойно, — это чуть-чуть больше прожиточного минимума. Понятно, что для предпринимательской структуры это копейки, можно 100 тыс. руб. сделать хотя бы».

В ФНС заявили, что порог в 3 тыс. руб. поможет уменьшить издержки и налогоплательщиков, и банков. Это предложение должно решить проблему микродолгов, но такая мера не избавит предпринимателей от блокировок счетов, полагает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Счет блокируется по 76-й статье в пределах суммы недоимки, и, соответственно, если у вас недоимка 3 тыс. руб., а на счете 1 млн руб., то блокируются только 3 тыс. руб. На самом деле проблема в том, что блокировка идет на всю сумму, потому что кодекс предусматривает единственный случай, когда блокируется весь остаток на счете — когда якобы вы не подали декларацию. Такие блокировки, судя по складывающейся ситуации, носят какой-то случайный характер. Есть гипотеза, что это связано с тем, что блокировка возможна в автоматическом режиме, и, как говорится, случайное нажатие кнопки — и 100 компаний с заблокированными счетами. Чтобы разблокировать, уже так просто кнопку не нажмешь — как раз в этом проблема.

Процедура снятия занимает неимоверное время у налогоплательщика: может и неделю, и месяц.

Вы можете несколько дней только дозваниваться до инспекции. Я сильно сомневаюсь, что предложение ФНС облегчит ситуацию для таких случаев».

По мнению юристов, изменения позволят налоговой службе сократить расходы на администрирование и взыскание долгов. Сейчас, по их словам, эти затраты иногда превышают размер самих недоимок.

Виктория Феофанова