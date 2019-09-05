«Троицкая усадьба» приглашает гостей

В субботу, 7 сентября, с 10.00 состоятся экскурсии в загородный посёлок «Троицкая усадьба».

Фото: Рудольф Фирулёв

Экскурсии в загородный посёлок будут проводиться индивидуально для каждого клиента. Это открывает уникальную возможность оценить планировки домов, качество строительства, благоустройство, коммуникации и инфраструктуру, а также задать все интересующие вопросы специалистам.

Поселок «Троицкая усадьба» расположен вблизи от Перми в районе деревни Мостовой, что неподалеку от посёлка Троица. Здесь можно приобрести как земельные участки для индивидуального строительства, так и готовые дома. Сегодня для тех, кто хочет обзавестись готовой дачей, предлагаются двухэтажные компактные дома с мансардой площадью 62 кв. м на участке от 8,4 соток стоимостью от 1309000 рублей.

Фото: Денис Сакаев

Дома в загородном поселке построены из бруса – это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко. Второй мансардный этаж утеплен. В доме установлены металлическая входная дверь и окна ПВХ. Поселок «Троицкая усадьба» подключен к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Жители «Троицкой усадьбы» имеют свободный выход к реке Сылве, где можно порыбачить и даже пришвартовать лодку или катер.

Кстати, назначение использования жилого участка – индивидуальное жилое строительство, поэтому будущие жильцы домов в «Троицкой усадьбе» без труда смогут оформить прописку, а также построить на участке баню, гараж или еще один дом.

Записаться на индивидуальную субботнюю экскурсию можно по телефону 219-67-07 и на сайте https://actions.pzsp.ru/troitskaya-usadba.