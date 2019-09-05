Генконсульство США в Екатеринбурге увеличило число собеседований на получение виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге сообщило об увеличении мест для записи на визовые собеседования. «Мы рады объявить об открытии новых мест для записи на собеседование для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года. Это необходимо, чтобы сократить время ожидания и предоставить россиянам возможность совершить поездку в США»,— сообщили в пресс-службе посольства.

Как отметили в посольстве, заявители должны оплатить визовый сбор в стране, где проходит собеседование. «Заявители на получение визы обязаны заплатить невозмещаемый, непередаваемый визовый сбор до подачи заявления на неиммиграционную визу. Сбор оплачивается вне зависимости от того, будет ли выдана виза или нет»,— добавили в пресс-службе.

Количество оформлений виз уменьшилось из-за сокращения представителей американской дипмиссии в 2017 году и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге в 2018 году по распоряжениям правительства РФ. В Екатеринбурге выдача виз была приостановлена с апреля по август 2018 года. В октябре прошлого года численность сотрудников генконсульства была восстановлена и визовые услуги стали предоставляться вновь.