В Ставрополе 14 членов группы наркоторговцев осудили на срок от 6 до 15 лет

Промышленный районный суд Ставрополя осудил 14 участников организованной группы, распространявшей наркотики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Их признали виновными в 20 преступлениях по ч. 1, 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Подсудимым назначили наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 15 лет. Мужчины будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого режима, а женщины - в колониях общего режима.

Судом установил, что осужденные входили в преступную группу, организованную неустановленным лицом.

«Действуя согласно распределенным ролям, указанные лица незаконно приобретали оптовые партии наркотических средств, перевозили их в Ставропольский край и другие регионы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники расфасовывали наркотики на дозы и продавали через интернет. Доставку товара до покупателя преступники осуществляли через тайники-закладки.

Дарья Голякова