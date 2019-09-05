Прокуратура запросила длительные сроки колонии для убийц многодетной матери в Псебае

В Краснодаре начались прения по уголовному делу об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой, сообщили Ъ в краевом суде. Прокуратура считает доказанной вину подсудимых и предлагает назначить одному из них наказание в виде 19 лет колонии, второму, который является несовершеннолетним – 10 лет колонии. Судебные слушания проходят в закрытом режиме, фамилии фигурантов и подробности процесса не разглашаются.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, изуродованное тело Натальи Дмитриевой, матери пятерых детей, было обнаружено в ночь на 14 мая 2018 года на улице в поселке Псебай недалеко от ее дома. Следствие установило, что вечером 13 мая несколько молодых людей распивали спиртное в кафе, затем они пошли провожать потерпевшую, которая была с ними знакома, а по дороге изнасиловали и убили женщину. Одному из фигурантов дела на момент совершения преступления было 16 лет, другому 20 лет, им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Преступление в поселке Псебай Краснодарского края вызвало большой резонанс – жители несколько раз выходили на сходы, жалуясь на бездействие властей в борьбе с криминалитетом. По их утверждению, в поселке действует организованное преступленное сообщество, которое занимается продажей наркотиков. Однако проверки, организованные полицией и СКР, не выявили признаков оргпреступности, указав лишь на отдельные нарушения в работе местных правоохранителей. В частности, против женщины-следователя МВД, которая скрыла предыдущее преступление, совершенное подсудимыми (кража), возбуждено уголовное дело по статье «превышение полномочий». Глава поселка Псебай Павел Жарков, выслушав претензии жителей во время сходов, написал заявление об отставке.

Анна Перова, Краснодар