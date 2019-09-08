Спорт на пару

Совместный поход на спорт укрепляет не только мышцы, но и отношения. Не важно, будет ли это bodypump или функциональная тренировка — всплеск гормона счастья гарантирован. «Коммерсантъ Стиль» вдохновился примером голливудских пар и собрал четыре образа, в которых вы оба будете неотразимы.

Как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Если папарацци застали Дженнифер Лопес в Нью-Йорке, Майами или Лос-Анджелесе, можно быть уверенным, что попалась она по дороге в спортзал. 50-летняя звезда относится к своим тренировкам крайне серьезно и почти никогда их не пропускает. Иначе добиться такого феноменального тела, которое она продемонстрировала в трейлере фильма «Стриптизерши», просто невозможно. Частенько пару ей составляет ее возлюбленный Алекс Родригес, профессиональный бейсболист.

Джей Ло обожает поверх бра надеть укороченное худи, чтобы продемонстрировать идеальный пресс. К ним она подбирает максимально горячие легинсы и не боится светлых оттенков. Из кроссовок она предпочитает модель Nike Air Presto. Алекс Родригес носит в основном просторные спортивные костюмы. Без солнцезащитных очков формы «авиатор» на улицу не выходят оба.

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adidas, лонгслив для бега Rise up n run, 3499 руб., магазины бренда

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adidas, кроссовки для бега Alphabounce+ Parley, 8999 руб., магазины бренда Для нее:

Uniqlo, худи на молнии, магазины бренда

Etam, спортивный бюстгальтер с принтом, 2999 руб., магазины бренда

adidas, лонгслив для бега Rise up n run, 3499 руб., магазины бренда

adidas, кроссовки для бега Alphabounce+ Parley, 8999 руб., магазины бренда

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Как Джастин и Хейли Бибер

Этим летом у самой модной девушки Беверли-Хиллз были в ходу просторные футболки и кроссовки на громоздкой платформе (например, Comme des Garons x Nike). Непринужденность и расслабленность — вот главные критерии, по которым Биберы выбирают одежду для таких выходов. Мешковатые штаны, похоже, вторая большая любовь Бибера после Хейли. Похоже, эти двое делят гардероб и носят вещи друг друга без зазрения совести. Джастин обожает кроссовки Off White x Nike с фирменным оранжевым маркером и вязаные шапки, а Хейли таскает безразмерные худи. Спортивная одежда плюс стритвир — квинтэссенция стиля этой парочки.

Для него:

Philipp Plein, футболка, 35 820 руб, tsum.ru

Polo Ralph Lauren, хлопковое худи, 11 350 руб, tsum.ru

Versace, спортивные шорты, 31 200 руб, tsum.ru

adidas, кроссовки Solar Ride; 5999 руб, магазины бренда Для нее:

Etam, комплект, цена по запросу, магазины бренда

Philipp Plein, укороченное худи, 71 820 руб, tsum.ru

Versace, спортивные шорты, 66 750 руб, tsum.ru

adidas, кроссовки Solar Boost, 10 999 руб, магазины бренда

Как Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер связали себя узами брака в начале июня. Они стараются делать вместе все, в том числе и ходить на спорт, и выглядят при этом неподдельно счастливыми. 40-летняя звезда «Стражей галактики» и 29-летняя писательница, даже отдыхая в отеле Four Seasons Lanai во время медового месяца, не забывали про тренировки — играли в гольф, занимались йогой и много плавали.

Для него:

Gucci, хлопковый кардиган, 108 100 руб, tsum.ru

Gucci, хлопковые джоггеры, 81 000 руб, tsum.ru

Valentino, белая футболка, 25 250 руб, tsum.ru

Valentino, кроссовки, 53 950 руб, tsum.ru Для нее:

Gucci, хлопковый кардиган, 125 000 руб, tsum.ru

Gucci, хлопковые джоггеры, 74 950 руб, tsum.ru

Etam, спортивный топ с перекрещенной спиной, 1 799 руб, магазины бренда

Puma, бра, 2 540 руб, yoox.com

Valentino, кроссовки, 46 750 руб, tsum.ru

Как Софи Тернер и Джо Джонас

Эта пара начала встречаться в 2016 году и какое-то время держала в тайне всю романтику. Теперь же Тернер и Джонас мастерски троллят папарацци и открыто гуляют по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу. Обе звезды разделяют модный энтузиазм. Софи часто носит Louis Vuitton, а Джонас предпочитает рубашки Fendi и Prabal Gurung. По общему стилю эта пара приближается к цитированию скорее начала 2000-х, чем 1990-х.

Для нее:

Balenciaga, кроссовки, 54 950 руб, tsum.ru

Dolce & Gabbana, олимпийка из вискозы, 69 950 руб, tsum.ru

Dolce & Gabbana, спортивные брюки из вискозы, 49 950 руб, tsum.ru

Etam, комплект нижнего белья, магазины бренда

Uniqlo, футболка, магазины бренда

adidas, ветровка W.N.D. Parley, 6999 руб, магазины бренда Для него:

Balenciaga, кроссовки, 49 950 руб, tsum.ru

Dolce & Gabbana, футболка, 12 400 руб, tsum.ru

Dolce & Gabbana, спортивные брюки из вискозы,37 800 руб, tsum.ru

Dolce & Gabbana, худи, 43 300 руб, tsum.ru

adidas, ветровка W.N.D. Parley, 7999 руб, магазины бренда

Елена Кравцун