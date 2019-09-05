Из-за ремонта в Екатеринбурге перекроют движение трамваев до Вторчермета и Керамической

В Екатеринбурге с 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября и с 23:00 13 сентября до 6:00 16 сентября закроют движение трамваев из-за ремонта путей. «ЕМУП “Городской транспорт” закрывает движение трамваев, идущих по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской, Новосибирской и Окружной, от улицы Юлиуса Фучика до конечных станций “Вторчермет” и “Керамическая” в обоих направлениях»,— сообщили в пресс-службе администрации города.

Маршруты №25 и 34 будут закрыты, №9 будет ходить по будням, кроме указанного времени. Трамваи №1, 14 и 15 будут заканчивать маршрут на станции метро «Ботаническая». Трамвай №27 будет начинать маршрут со станции «Южная».