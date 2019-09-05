Несовершеннолетним, избившим сверстников в Барабинске, грозят обязательные работы

В Новосибирской области завершено судебное следствие по делу трех несовершеннолетних, избивших в городе Барабинск своих сверстников. По данным областной прокуратуры, в апреле этого года молодые люди избили четырех сверстников и сняли это на видео.

Государственное обвинение потребовал назначить подсудимым наказание в виде обязательных работ на срок от 130 до 150 часов. Заместитель Барабинского межрайонного прокурора поддержал требование. Нападавшие, как сообщалось ранее, занимались в военно-патриотической секции.

Илья Николаев