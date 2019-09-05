Власти не смогли найти проектировщика автодороги ТР-53

Конкурс на проектирование автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53) признан несостоявшимся. Интерес к подряду проявил лишь один участник – АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург», его ценовое предложение оказалось равным максимальной цене контракта — 381,6 млн руб.

Как указано в техзадании, строительство дороги предусматривает два этапа. Первый — соединение ул. Старцева и пр. Октябрят в границах от развязки ул. Старцева и ул. Уинской до ул. Восстания (ориентировочно 2,6 км). Второй — от пересечения с ул. Восстания до выхода на ул. Соликамскую с пересечением ул. Лядовской и Целинной (ориентировочно 7,7 км). Трасса должна иметь четыре полосы движения, на обочинах планируется установить шумозащитные экраны. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2020 года.

Ориентировочная стоимость первой очереди автодороги ТР-53 «Ул. Старцева – ул. Проспекта Октябрят – ул. Восстания» составляет 3, 2 млрд руб., ранее сообщил «Ъ-Прикамье» собеседник в мэрии. По его данным, строительство трассы будет вести правительство Пермского края, сам проект будет передан в край.

Напомним, в январе 2019 года краевые власти поддержали проект по строительству трассы ТР-53, призванную соединить микрорайон Садовый с микрорайоном «Вышка-2». Проект состоит из 2-х очередей строительства: 1-я очередь – участок от ул. Старцева/ул. Уинская до ул. Восстания (протяженность около 2,5 км), 2-я очередь – участок от ул. Восстания до ул. Целинной (около 6 км). «В этом году начнём проектирование, а в следующем постараемся начать стройку. Этапы и сроки будут понятны после получения проекта с расчетами в начале следующего года» - сообщил губернатор Максим Решетников.