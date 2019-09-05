На снижение объема выбросов в Нижнем Тагиле направят около 2,4 млрд рублей

Объем финансирования проекта «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология») по снижению выбросов в Нижнем Тагиле составит порядка 2,4 млрд руб. Как сообщили в мэрии, средства поступят в течение 2020-2024 годов, в следующем году в городе будет установления автостанция контроля за состоянием воздуха.

«К концу 2024 года совокупный объем выбросов в Нижнем Тагиле планируется снизить на 18,5%. За 2018 год в 13 городах Свердловской области с крупнейшими промышленными предприятиями было выполнено порядка 1,2 млн различных замеров»,— сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, добавив, что случаев экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировано.

С 2014 года в регионе выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников сократились на 16%, такую же динамику наблюдают и по сбросу загрязненных сточных вод, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Это отразилось на качестве жизни людей: за пять лет средняя продолжительность жизни свердловчан превысила 71 год. В 2024 году мы планируем увеличить показатель до 78 лет»,— пояснил глава региона.