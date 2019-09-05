Гарантия на отремонтированные дороги в Краснодаре будет действовать четыре года

С 10 сентября департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара начнет приемку отремонтированных подрядными организациями городских улиц. Как сообщили в мэрии, основная часть ремонта уже завершена, новый асфальт уложен на всех 50 участках краснодарских магистралей. На некоторых осталось нанести разметку, установить дорожные знаки.

Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, если приемщики дорожных объектов найдут дефекты, которые допустили рабочие, подрядчик должен будет исправить их за свой счет. На ближайшие четыре года все отремонтированные дороги находятся на гарантии подрядных организаций.

В настоящее время в Краснодаре отремонтированы: улица 4-я Линия (от Славянской до въезда на Славянское кладбище) протяженностью 1 км; улица Демченко (от Крупской до Джубгинской) протяженностью 0,7 км; улица Минская (от Харьковской до Каляева) протяженностью 0,9 км; улица Российская (от Пригородной до Ростовского шоссе) протяженностью 0,7 км; Базовская Дамба (от Мира до Салтыкова-Щедрина) протяженностью 0,4 км.

Всего с начала 2019 года в Краснодаре привели в порядок почти 33 км дорог.

Василий Хитрых