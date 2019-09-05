В Кисловодске в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Вчера около 16:30 минут в Кисловодске на ул. Горького водитель автобуса «Хендэ Конти Кузбасс» столкнулся с «Ладой Приорой», сообщает Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу «Приоре».

Водителя и четверых пассажиров легкового автомобиля доставили в больницу, в их числе 17-летний подросток, водителя и пассажира переднего сидения госпитализировали. Другие участники ДТП не пострадали. На момент ДТП в автобусе находись 15 пассажиров.

Водитель автобуса в момент аварии был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Оказалось, что водитель «Приоры» получил водительское удостоверение несколько дней назад.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают степень ответственности участников ДТП.

Дарья Голякова