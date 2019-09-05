Виктор Кудряшов будет утвержден на пост председателя правительства Самарской области

Согласование кандидатуры Виктора Кудряшова на должность председателя правительства произойдет во вторник на внеочередном пленарном заседании в Самарской губернской думе. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Виктор Кудряшов был утвержден в должности первого зампреда правительства региона в середине декабря прошлого года, а временно исполняющим эти обязанности был назначен еще в ноябре 2017 года. До этого он являлся советником губернатора, еще раньше первым вице-мэром Самары. До 2010 года Виктор Кудряшов занимал пост заместителя областного министра природопользования. В январе он вошел в кадровую ротацию президента.

Георгий Портнов