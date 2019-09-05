В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

Соревнования по велосипедному спорту станут причиной ограничения движения в Самаре в пятницу и субботу. Об этом сообщает городская администрация.

«С 08:00 до 16:00 (MSK+1) 6 и 7 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара)»,– говорится в сообщении.

Ограничение будет введено по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на поезд к

Малому Сорокину Хутору, по Проезду № 2, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке длиной 500 м. Кроме того, с 00:00 до 16:00 в пятницу и субботу на этих участках дорог будут запрещены остановка и стоянка.

Георгий Портнов