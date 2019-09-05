Депутаты гордумы обсудили муниципальные экономические программы

В Перми обсудили муниципальные программы «Экономическое развитие» и «Управление муниципальным имуществом» на 2019–2023 годы. В работе круглого стола, посвященного этим проектам, приняли участие начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Александр Кузнецов, глава департамента имущественных отношений Михаил Берников, зампред Пермской гордумы Алексей Грибанов, депутаты Сергей Захаров, Михаил Бесфамильный, Илья Лисняк и Надежда Агишева.

Цель программы – развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах. В частности, планируется оптимизация размещения производственных объектов, формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инновационного предпринимательства, а также обеспечение жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды. В рамках программы к 2023 году планируется полностью упорядочить размещение рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми.

В программе также предусмотрено дополнительное финансирование на организацию ярмарочных мероприятий и закупку оборудования. Мэрией прорабатываются механизмы по привлечению предпринимателей и контролю за стихийной торговлей.

Депутаты отметили, что программа развития не претерпела основательных изменений и содержит только технические правки. Представленные в проекте общие показатели не позволяют дать детальную оценку экономики и просчитать возможные риски.

«Считаю, что программу нужно переформатировать: цели и задачи, на что выделяются деньги, и какие результаты мы получим, провести мониторинг рынка. Полгода мы с ней поработаем, но в следующем году нужно что-то менять», – заявил Алексей Грибанов. По словам Михаила Бердникова, программа «Управление муниципальным имуществом» предусматривает обеспечение доходной части бюджета. Он разъяснил, что доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ, к 2023 году должна составить около 97%. Площадь пустующих помещений будет сокращаться каждый год на 15%, а все объекты – приведены в нормативное состояние.

Депутаты подчеркнули, что следует как можно скорее проработать реестр муниципального имущества и обеспечить к нему доступ представителям бизнес-сообщества.