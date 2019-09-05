Открылся прием заказов на LADA Granta Drive Active

Стартовал прием заказов на новую модификацию LADA Granta. Речь идет о седане в версии Drive Active. Об этом сообщает ПАО «АвтоВАЗ».

«Новая модификация LADA Granta представлена в двух версиях - с механической коробкой передач (от 629,9 тыс. руб.) и с автоматизированной механической трансмиссией (от 654,9 руб.)»,– говорится в сообщении.

Обе версии укомплектованы 16-клапанным двигателем мощностью 106 л/с. Комплектация включает кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также аудиосистему с четырьмя динамиками и две подушки безопасности. Машина представлена в восьми цветах.

Георгий Портнов