Каждая пятая золотая цепь страны – из Красноярска

Последние годы российский ювелирный рынок переживает сложные времена. А вот Красцветмет в происходящей глобальной трансформации видит возможности для развития. Компании удалось поймать попутный ветер: только за прошлый год объемы продаж ювелирных изделий из золота выросли на 47 %. О том, как меняется рынок и почему цепочка оказалась в ювелирном авангарде, беседуем с руководителем ювелирного дивизиона Красцветмета Анной Панасюрой.

– Какие тренды сейчас определяют развитие российского ювелирного рынка?

– С одной стороны, существует устойчивая тенденция на снижение веса изделия из золота. За последние 12 лет он уменьшился в два раза. Ситуация продолжает изменяться стремительно. Так, в 2018 году средний вес был 1,8 грамма, а в первом полугодии нынешнего года он снизился до 1,5 грамма. Причин этому несколько. Так, цена золота за последнее десятилетие выросла втрое. Автоматически и стоимость конечного изделия становится выше. В то же время растет закредитованность людей. Все это неизбежно сказывается на потребительском поведении. Отсюда все больший крен на облегчение изделия. Для сохранения объемов продаж производители вынуждены выпускать все больше и больше легких изделий в штуках, при этом чем легче изделия – тем выше удельные производственные затраты.

Изменилось и потребительское поведение – изделия из драгоценных металлов все меньше воспринимают как инструмент для сохранения средств. Ювелирные украшения сегодня конкурируют за деньги клиента с электронными гаджетами. Но есть то, на что не способен ни один телефон или планшет. Украшения позволяют человеку рассказать о себе. Они являются средством самовыражения, способом донести настроение, эмоции до окружающих. Не нужно слов – за вас это скажут кольцо, цепь или браслет, их сочетания и комбинации. Именно в такой парадигме продолжит двигаться ювелирный рынок в ближайшем будущем, Красцветмет тоже работает в этом направлении.

– Вы производите только цепи и браслеты?

– За годы существования ювелирного производства Красцветмет выпускал все категории ювелирных изделий, в том числе с драгоценными камнями. Но рынок менялся, и мы сделали ставку на цепи и браслеты. Наш ассортимент цепей в разных сплавах, цветах, пробах, покрытиях самый широкий среди российских производителей.

Начинали мы с серебра. В первый год работы выпустили 30 килограммов изделий. Через год освоили золото, потом платину и палладий. Для сравнения: в 2018 году мы произвели 8 тонн изделий, из них почти 4 тонны – золотых. В масштабах России мы производим 21 % всех золотых цепей. То есть каждая пятая золотая цепь или браслет в нашей стране имеет сибирское происхождение. Красцветмет по-прежнему остается единственной российской компанией, которая выпускает цепи машинного плетения из платины.

– Цепь – это довольно утилитарный продукт. Его, вероятно, покупают только в качестве основания для подвески, например крестика. Как часто люди покупают цепочки?

– Цепь перестала быть просто шнурком для подвески. Она становится серьгами, поясом, декоративным элементом одежды в виде эполетов, даже шнурками для обуви. Вариантов огромное количество. Уходит в прошлое некогда устойчивое правило, которое диктовало сочетать металлы одного цвета. Сейчас можно носить изделия из металлов разных цветов вместе: белый с красным, зеленый с желтым. На обложках модных журналов мы видим многорядные колье, зачастую сочетающие в себе различные цвета. Мы в мейнстриме: работаем с новыми цветами и сплавами. Для нас цепь – база, на которой создается продукт. Мы делаем серьги, колье, кольца, браслеты, анклеты. Интерпретации продукта могут быть самые невероятные. Отсюда актуальным становится обучение наших партнеров тому, как помогать покупателю выбирать цепь или браслет. Наши исследования показывают, что потребителю сложно самостоятельно подобрать цепь под свой рост, комплекцию, образ жизни, даже цвет волос, который имеет немаловажное значение. Важно все: длина изделия, металл, вид плетения. На самом деле подобрать цепь – это целое искусство.

– Тренды есть не только в одежде или ювелирных украшениях, но и в бизнесе. Как инновационные технологии в разных сферах влияют на бизнес?

– Мы находимся под значительным влиянием цифровизации компании и отрасли в целом. В 2016 году в Красцветмете усилилось направление бизнес-аналитики. Для развития любой организации нужно четкое понимание не только того, что происходит на рынке, но и причин такого положения вещей. Еще важнее анализ, позволяющий прогнозировать и моделировать потенциальные сценарии развития ситуации. Собранные данные и отчеты в конечном итоге превращаются в идеи и рекомендации, используемые руководителями для принятия решений. Продажами, производством, диспетчеризацией потоков металлов внутри компании управляют цифровые модели. Дело людей – ставить им задачи. Data-driven Красцветмет – складывающаяся культура управления на основе данных.

Красцветмет для нестабильного ювелирного рынка – якорный производитель и надежный партнер. К примеру, в нашем бизнесе очень важна гарантия сохранности металла, который клиенты передают нам для производства изделий. Еще 10 лет назад этой гарантией выступала вооруженная охрана, сейчас ей на смену пришла многоуровневая система безопасности, включающая видеонаблюдение и различные технологии мониторинга. В частности, на производстве установлено более тысячи камер, в круглосуточном режиме отслеживается движение металла и производимые с ним технологические операции. Внедрена биометрическая система контроля доступа людей в производство и система рентгеновского контроля сохранности драгоценных металлов.



Продажами, производством, потоками металлов внутри компании управляют цифровые модели. Дело людей – ставить им задачи

– Зачем такому крупному производителю, как Крас­цветмет, понадобился розничный интернет-магазин, который вы открыли два года назад?

– Интернет-магазин стал новым каналом общения с конечным потребителем. Исторически сложилось, что розница Красцветмета долго ограничивалась одним красноярским магазином. Онлайн-площадка – возможность выходить на более широкую аудиторию, не ограничиваясь только Красноярском. Мы можем оперативно знакомить клиентов с новинками, представить всю широту ассортимента. И получить обратную связь: возможность слышать клиента особенно важна, прежде всего для развития продуктов.

– Как вы набираете людей в свою команду, обеспечивающую успехи предприятия на непростом ювелирном рынке?

– Для меня есть три основных критерия. Первое – это к чему стремится человек и какие усилия готов приложить для достижения желаемого. Второе – разделяет ли он ценности компании. И третье – его экспертиза и опыт. Это не только моя позиция как руководителя – это позиция всей компании.

– Какие планы у ювелирного направления Красцветмета в ближайшие годы?

– Нужно вернуть ювелирному продукту премиальный сервис. Это главный вызов для рынка сейчас. К сожалению, отечественные ретейлеры приучили клиента покупать ювелирный продукт со скидкой. Хотя украшения из драгоценных металлов – товар особой ценности, даже предмет роскоши. Постоянные скидки воспринимаются покупателем как признак того, что изначальная цена была завышена. Это обесценивает продукт. Естественно, клиент перестает брать товар без скидки в принципе. Но ценовая конкуренция – это тупик. Нужно задействовать другие эффективные механизмы формирования покупательской активности: удобный сервис, помощь в выборе, быстрая доставка, обучение персонала для правильной работы с клиентами, правильный мерчандайзинг. Красцветмет готов помогать в этом своим партнерам, в том числе как эксперт, обладающий развитой бизнес-аналитикой. Повернуть сложившуюся ситуацию в ювелирной отрасли можно совместными усилиями.



Нужно вернуть ювелирному продукту премиальный сервис. Это главный вызов для рынка сейчас

– Анна, вы сами носите изделия Красцветмета?

– Ношу, как и мои коллеги в компании. Мы постоянно тестируем изделия до того, как они попадут на прилавок. Отмечаем все моменты: как металл реагирует на износ, как ведет себя покрытие, надежны ли замки и другие потребительские свойства. Тест-драйв каждого изделия проводится его потенциальными покупателями. По результатам делимся впечатлениями и, если что-то не нравится, меняем и совершенствуем. Нам нравятся изделия, которые мы производим, поэтому носим их с удовольствием. |

Иван Антонов