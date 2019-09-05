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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижний присмотрелся к Востоку

Какие договоренности были достигнуты в рамках Восточного экономического форума.

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Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и президент Итало-Российской Торговой палаты Винченцо Трани обсудили возможность организации бизнес-миссии итальянских компаний в наш регион.


Возможность организации бизнес-миссии итальянских компаний в Нижегородскую область обсудили гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и президент Итало-Российской Торговой палаты Винченцо Трани.

Итальянские компании хотят развивать отношения с нижегородским бизнесом, - сообщил Халитов.

О том, что итальянские бизнесмены заинтересованы в размещении производств на площадках будущей особой экономической зоны в Дзержинске, заявка на создание которой планируют подавать в конце года, рассказал Винченцо Трани.

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